Большая медицинская страховая компания проанализировала данные о лечении пациентов с коронавирусом в начале пандемии. Примерно каждого третьего из тех, кто в то время попал в больницу, пришлось повторно госпитализировать в течение шести месяцев.

Ни для кого не секрет, что заражение коронавирусом может быть опасным, если больных не вакцинировать. Пациентов с тяжелыми заболеваниями приходится лечить в больнице, часто в отделении интенсивной терапии.

Но даже те, кто пережил инфекцию и спустя некоторое время был выписан, могут все еще иметь повышенный риск ухудшения здоровья.

Это результат долгосрочного исследования платежных данных медицинской страховой компании АОК. Исследование опубликовано в журнале Plos One.

Согласно исследованию, примерно 27% пациентов, которые в начале прошлого года были госпитализированы из-за заболевания Covid-19, впоследствии снова попадали в больницу в течение шести месяцев после первой госпитализации.

Более трети этих пациентов имели проблемы с дыханием. Еще одна треть — нервные расстройства. В около 13% случаев причиной госпитализации снова стал Covid-19.

Данные, как видим, были взяты еще до начала вакцинации, так что они дают представление о состоянии здоровья невакцинированных людей.

Возраст пациентов, которые были госпитализированы в тот период, в среднем составляет 69 лет.

Почти каждый четвертый из них скончался в больнице, еще 6% тех, кого выписали из больницы, умерли в течение шести месяцев после первой госпитализации, около половины из них — после повторной.

Исследователи предполагают, что рост летальности обусловлен прежде всего имеющимися заболеваниями печени и ожирением, проблемами со свертываемостью крови, но они не уверены, что это именно так.

И полученные цифры все-таки доказывают, что Covid-19 имеет серьезные долгосрочные последствия.

Ситуация с распространением коронавируса в Украине может ухудшиться. Несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными. Об этом ученые из Национальной академии наук отметили в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине с 11 по 24 августа.

Источник: FAZ.