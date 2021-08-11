Ситуация с распространением коронавируса в Украине может ухудшиться. Несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными.

Об этом ученые из Национальной академии наук отметили в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине с 11 по 24 августа.

По их данным, количество положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза. В ближайшие недели эти темпы могут увеличиться из-за распространения штамма Дельта.

Количество случаев коронавируса за сутки в Украине вырастет уже в ближайшие недели. Согласно прогнозу вычисления среднее количество новых случаев будет равна: 11-17 августа — 1 008, а 18-24 августа — 1 285.

Ученые утверждают, что сейчас среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 839 человек в день. В течение двух недель показатель вырос на 44%. А среднее количество летальных исходов равно 20 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Также высокой остается доля детей среди подтвержденных больных и, особенно, среди подтвержденных больных, которые нуждались в госпитализации.

По состоянию на 11 августа в Украине зафиксировали 1 122 новых случая коронавируса. В больницы за последние 24 часа попали 648 человек с коронавирусом. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 25 человек, а выздоровевших — 1 160.

Источник: НАН Украины