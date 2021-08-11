Данные о проведении вакцинации от коронавируса должны отражаться в приложении Helsi. Однако может возникнуть ситуация, когда информация будет отсутствовать.

Украинцам рассказали, что тогда нужно делать.

Для начала надо попробовать обновить приложение Helsi.

Если после этого информация не отображается, стоит обратиться к семейному врачу. Он проверит данные в электронной системе Минздрава и поможет решить проблему с отображением данных в приложении.

Кроме того, врач может выдать свидетельство о вакцинации.

Также можно обратиться в регистратуру медучреждения, где делали прививку.

В месте, где был сделан укол, можно получить и международное свидетельство о вакцинации. Для этого надо принести с собой загранпаспорт.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С июля прививки могут получить все желающие граждане старше 18 лет.

Информация о прививках всех граждан вносится в единую базу Минздрава.

Источник: Helsi