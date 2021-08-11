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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

Незаконно: образовательный омбудсмен о принудительной вакцинации учителей

Незаконно: образовательный омбудсмен о принудительной вакцинации учителей

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что недопуск к работе учителя, не сделавшего прививку против коронавируса, — незаконен. По его мнению, руководители учебных заведений не могут ограничивать в работе сотрудников сферы образования.

Об этом Горбачев рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. Образовательный омбудсмен как гражданин поддерживает вакцинацию и считает, что нужно иммунизировать против коронавируса как можно больше людей, в частности, педагогических работников.

Однако чиновник подчеркнул, что вакцинация педагогических работников — не обязательна. То есть учителя должны самостоятельно изъявить желание для иммунизации против опасной болезни.

Омбудсмен рассказал, что работник учебного заведения, которому сделали прививку против коронавируса, способствует защите права всех участников образовательного процесса на жизнь и здоровье.

С 5 августа этого года постановление Кабмина вступило в силу. Согласно ему, заведение образования обязано работать в дистанционном формате, если только 20% работников прошли курс иммунизации против коронавируса и  оно находится в желтом, оранжевом и красном уровне эпидемической безопасности.

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Фото: УНИАН

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