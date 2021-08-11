Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но Тернопольская область не соответствует этой зоне по одному показателю.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Так, в регионе три дня подряд повышен показатель динамики госпитализаций с коронавирусом. По состоянию на 9 августа он составлял 115,4%, а 10 августа — 87%.

8 августа превышение нормы показателя госпитализации было в Ровенской и Одесской области. Но сейчас динамика снизилась и составляет — 36,2% и 6,7%.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на Covid-19 должна составлять не более 50%.

Ученые из Национальной академии наук дали прогноз, в котором указали области с самой угрожающей ситуацией с коронавирусом. Количество больных стремительно растет в Херсонской и Одесской областях.

По состоянию на 11 августа в Херсонской области за сутки зафиксировали 66 случаев Covid-19, а в Одесской — 63.

Также ученые отметили, что со следующей недели количество случаев коронавируса за сутки в Украине увеличится. Среднее количество за сутки будет равно: 11-17 августа – 1 008, а 18-24 августа – 1 285.

Они добавили, что несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными. Подробнее о прогнозе заболеваемости Covid-19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав, НАН