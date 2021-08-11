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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Отдельные входы и маски: Литва вводит ограничения для людей без Covid-укола

Дівчина у масці

В Литве вводят ограничения для невакцинированных людей. Правительство страны поддержало проект постановления.

С 13 сентября 2021 года местные жители без сертификата о прививке от коронавируса не смогут посещать крупные магазины, рестораны и кафе.

Кроме того, для них будут закрытыми салоны красоты и развлекательные заведения.

Альтернативой будет отрицательный результат ПЦР-теста.

Без анализа или документа о вакцинации граждане смогут купить продукты только в магазинах с отдельным входом, площадью до 1,5 тыс. кв. м, которые ориентируются на продажу продуктов питания, медикаментов и ветеринарных товаров.

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Такие лица также смогут посещать музеи, выставки и библиотеки с целью сдать или получить книгу.

Кроме того, доступными для них будут оставаться мероприятия и фестивали под открытым небом с количеством участников до 500 человек.

В то же время для невакцинированных от коронавируса обязательным является требование относительно ношения масок во время посещения закрытых мест, для людей с прививкой — это лишь рекомендации.

Источник: LRT

Фото: Unsplash

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