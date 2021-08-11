Украина подключается к продуктовой инфраструктуре европейских Сovid-сертификатов. Сейчас в стране ожидают подписания договора о взаимном признании сертификатов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, несколько дней назад Европейский Союз завершил техническую проверку украинских сертификатов в Дії и высоко оценил реализацию.

— На этой неделе мы начинаем подключение к продуктовой инфраструктуре европейских Сovid-сертификатов. Параллельно ожидаем политического решения от Еврокомиссии: принятие так называемого equivalency decision и подписание договора о взаимном признании. Открытые и безопасные путешествия уже совсем близко, — отметил он.

Министерство цифровой трансформации уже инициировало создание рабочей группы с Израилем и ЕС. Федоров утверждает, что они помогают коллегам и делятся опытом в технической реализации сертификатов.

Разрабатывают украинские Covid-сертификаты Минцифры, МОЗ, Министерство внутренних дел, Национальная служба здоровья Украины, Министерство иностранных дел и Государственная пограничная служба.

Проект реализован при поддержке Евроделегации, программы EU4Digital и программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа и финансирует Швейцария.

Ранее Федоров отмечал, что последним шагом для признания наших сертификатов станет политическая часть: согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующего меморандума. Covid-сертификат можно будет сгенерировать в приложении Дія после полного курса вакцинации против Covid-19.

Источник: Михаил Федоров