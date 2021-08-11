Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября 2021 года. Об этом на заседании правительства 11 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что продлен будет также и режим чрезвычайной ситуации.

Премьер отметил, что сейчас эпидситуация в Украине контролируемая, но специалисты фиксируют негативные тенденции в статистике распространения в стране коронавируса.

Коронавирус в Киеве

За прошедшие 24 часа в Киеве подтвердили 186 новых случаев коронавируса. Таким образом общее количество киевлян, которые заразились Covid-19, достигло 220 560.

За сутки 3 жителя столицы умерли от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 250 летальных случаев.

В Украине

Чтобы нарастить темпы вакцинации, власти внедряют различные бонусы. В Полтаве решили поощрять вакцинированных от коронавируса горожан. На выходных жителям областного центра, которые получат прививки, будут дарить билеты в театр.

В мире

Во Всемирной организации здравоохранения в очередной раз отреагировали на проблему неравного доступа к вакцинам против Covid-19 в мире.

Продление карантина в Украине и штамм Йота в США: Covid-новости 11 августа / 2 фотографии

С критикой выступил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

— В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства, — сказал он. — Это люди, которые возглавляют крупные компании. Это главы государств, которые заключают контракты на вакцины, а также руководители стран-производителей вакцин.

В США штамм коронавируса Йота демонстрирует высокий уровень летальности среди больных. По сравнению с другими вариантами вируса этот показатель может увеличиваться на 82%.

Об этом говорится в исследовании специалистов Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета.

В Индонезии на помощь людям пришли машины. Так, больным с коронавирусом, которые находятся на самоизоляции, еду и вещи первой необходимости доставляет робот.

В Литве вводят ограничения для невакцинированных людей. Правительство страны поддержало проект постановления.

С 13 сентября 2021 года местные жители без сертификата о прививке от коронавируса не смогут посещать крупные магазины, рестораны и кафе, салоны красоты и развлекательные заведения. Альтернативой будет отрицательный результат ПЦР-теста.

Минздрав ведет переговоры с производителем вакцины Moderna о регистрации ее в Украине. В ведомстве отметили, что в условиях чрезвычайной ситуации применение незарегистрированного препарата не противоречит законодательству.