Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, когда существуют четкие индикаторы, позволяющие оценить текущую эпидемическую ситуацию.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в красной зоне будет разрешено работать отдельным заведениям, если сотрудники будут иметь Covid-прививку. Например, музеям, кинотеатрам, школам.

— Сейчас страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, когда боляшая часть ограничительных противоэпидемических мер не действует, а действуют общие правила профилактики коронавирусной болезни и требование носить защитные маски в общественном транспорте и общественных местах, — отметил он.

Ляшко утверждает, что в случае роста количества случаев заболеваний и госпитализации, правительство может ввести в регионах соответствующие уровни эпидемической опасности — желтый, оранжевый или красный. Он добавил, что именно от зоны будет зависеть уровень или количество ограничительных противоэпидемических мер, которые будут вводить на определенной территории.

Министр добавил, если в регионе будет введена красная зона, а система здравоохранения будет чувствовать нагрузку из-за большого количества больных в медучреждениях, правительство позволит работать отдельным учреждениям. Так, школы будут работать в обычном режиме, если более 80% учителей будут вакцинированы от коронавируса.

— Возможно, к школам добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупка препаратов и тому подобное, — подытожил Ляшко.

Недавно министр также анонсировал, что в Украине продлят адаптивный карантин минимум на два месяца.

Минздрав прогнозирует разные сценарии, ведь коронавирусная болезнь ведет себя непредсказуемо. Сейчас динамика заболеваемости повторяется почти один в один с летом 2020 года, поэтому в августе вспышку вируса не прогнозируют.

Источник: Украинское радио