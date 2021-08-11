В Индонезии людям с коронавирусом, которые находятся на самоизоляции, еду и вещи первой необходимости доставляет робот.

Механизм был создан для борьбы с распространением вируса в Сурабае.

Робот создала компания Delta из предметов домашнего обихода — кастрюлей, сковородок, старых экранов телевизора.

Питает его батарея, заряда которой хватает на 12 часов.

Управляют механизмом дистанционно с помощью пульта.

Робот умеет разговаривать. Во время контакта с изолированным жителем он говорит: Мир тебе. Также робот сообщает, что доставка прибыла, и желает быстрого выздоровления.

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В Индонезии в последнее время ухудшилась общая ситуация с коронавирусом. В стране фиксируется увеличение количества новых больных и смертей от вируса.

По состоянию на 11 августа 2021 года более 3,5 млн индонезийцев инфицированы Covid-19. Кроме того, за время пандемии вирус унес жизни более 100 тыс. человек.

Помимо Индонезии, роботов для борьбы с коронавирусом используют и в других странах, например в Китае и в США.