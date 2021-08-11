В Индонезии людям с коронавирусом, которые находятся на самоизоляции, еду и вещи первой необходимости доставляет робот.
Механизм был создан для борьбы с распространением вируса в Сурабае.
Робот создала компания Delta из предметов домашнего обихода — кастрюлей, сковородок, старых экранов телевизора.
Питает его батарея, заряда которой хватает на 12 часов.
Управляют механизмом дистанционно с помощью пульта.
Surabaya villagers turn old items into ‘Delta robot’ #FMTNews #FMTOhsem https://t.co/VdrcXrkaL1
— Free Malaysia Today (@fmtoday) August 11, 2021
Робот умеет разговаривать. Во время контакта с изолированным жителем он говорит: Мир тебе. Также робот сообщает, что доставка прибыла, и желает быстрого выздоровления.
В Индонезии в последнее время ухудшилась общая ситуация с коронавирусом. В стране фиксируется увеличение количества новых больных и смертей от вируса.
По состоянию на 11 августа 2021 года более 3,5 млн индонезийцев инфицированы Covid-19. Кроме того, за время пандемии вирус унес жизни более 100 тыс. человек.
Помимо Индонезии, роботов для борьбы с коронавирусом используют и в других странах, например в Китае и в США.