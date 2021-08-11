Власти Германии вводят обязательное тестирование для граждан, не получивших две дозы вакцины от коронавируса. Анализ необходим им для посещения закрытых помещений.

Решение приняли в стране 10 августа 2021 года, оно вступает в силу с 23 числа.

Всем лицам, которые не получили две прививки или не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, нужно иметь быстрый тест на антиген (срок действия — 24 часа) или ПЦР (сделанный максимум 48 часов назад).

Это позволит им беспрепятственно посещать парикмахерские, салоны, фитнес-центры, гостиницы, больницы, дома престарелых, кафе, рестораны, бары, кинотеатры, а также присутствовать на мероприятиях, которые проходят в закрытых помещениях.

В то же время нововведение не касается детей до 6 лет и школьников, а также тех, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья.

Местные власти федеральных земель могут приостанавливать действие этого нововведения при условии, что уровень инфицирования составляет не более 35 новых случаев на 100 тыс. населения в течение недели.

Также сообщается, что с 11 октября 2021 года быстрые тесты на коронавирус для жителей больше не будут бесплатными, за них придется платить.

Сейчас охват вакцинацией от коронавируса двумя дозами в Германии составляет 55,1%.