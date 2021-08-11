Украина получит от Греции дополнительные 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Соответствующее решение приняло греческое правительство.

Об этом отметили пресс-служба Кабинета министров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с председателем правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.

— Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тыс. доз вакцин Astra Zeneca, — отметили они.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, Украина также ждет поставки 1,5 млн доз Covid-вакцины производства AstraZeneca из Германии. Сейчас переговоры находятся на финальной стадии.

Также недавно правительство Литвы решило отправить Украине 54 тыс. доз вакцины Vaxzevria. Это первая партия из 131 тыс. доз, которые страна приняла решение отправить в Украину.

8 августа Украина получила от Дании более 500 тыс. доз этой вакцины от Сovid-19. Ее используют для тех, кто должен получить вторую дозу, и для прививки в массовых пунктах иммунизации.

А еще в июле Эстония передала 52 тыс. доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

По состоянию на 10 августа в Украине препаратом AstraZeneca уже вакцинировали 381 521 человек. А за все время в стране провели более 6 млн прививок.