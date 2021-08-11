По состоянию на 11 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 261 354 случая коронавируса, а за сутки – 1 122 новых больных. Среди них – 54 ребенка и 31 медработник.

В больницы за последние 24 часа попали 648 человек с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 53 149 украинцев, за день – 25 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 193 752 людям, за сутки – 1 160 людям.

За время распространения вируса в Украине провели 11 582 812 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 23 633.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

г. Киев — 186 случаев;

Винницкая область — 21 случай;

Волынская область — 7 случаев;

Днепропетровская область — 70 случаев;

Донецкая область — 89 случаев;

Житомирская область — 18 случаев;

Закарпатская область — 21 случай;

Запорожская область — 96 случаев;

Ивано-Франковская область – 32 случая;

Киевская область — 36 случаев;

Кировоградская область — 9 случаев;

Луганская область — 57 случаев;

Львовская область — 31 случай;

Николаевская область-16 случаев;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 27 случаев;

Полтавская область — 27 случаев; Ровенская область — 28 случаев;

Сумская область — 18 случаев;

Тернопольская область — 37 случаев;

Харьковская область — 81 случай;

Херсонская область — 66 случаев;

Хмельницкая область — 49 случаев;

Черкасская область — 29 случаев;

Черновицкая область — 22 случая;

Черниговская область — 13 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 10 августа, в Украине 167 673 человека получили прививку от коронавируса за сутки. Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы — 63 890 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 6 846 399 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 10 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 260 232 случая Covid-19, за сутки был 781 новый больной.