По состоянию на 11 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 261 354 случая коронавируса, а за сутки – 1 122 новых больных. Среди них – 54 ребенка и 31 медработник.
В больницы за последние 24 часа попали 648 человек с коронавирусом.
Всего от болезни умерли 53 149 украинцев, за день – 25 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 193 752 людям, за сутки – 1 160 людям.
За время распространения вируса в Украине провели 11 582 812 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 23 633.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.
- г. Киев — 186 случаев;
- Винницкая область — 21 случай;
- Волынская область — 7 случаев;
- Днепропетровская область — 70 случаев;
- Донецкая область — 89 случаев;
- Житомирская область — 18 случаев;
- Закарпатская область — 21 случай;
- Запорожская область — 96 случаев;
- Ивано-Франковская область – 32 случая;
- Киевская область — 36 случаев;
- Кировоградская область — 9 случаев;
- Луганская область — 57 случаев;
- Львовская область — 31 случай;
- Николаевская область-16 случаев;
- Одесская область — 63 случая;
Полтавская область — 27 случаев;
- Ровенская область — 28 случаев;
- Сумская область — 18 случаев;
- Тернопольская область — 37 случаев;
- Харьковская область — 81 случай;
- Херсонская область — 66 случаев;
- Хмельницкая область — 49 случаев;
- Черкасская область — 29 случаев;
- Черновицкая область — 22 случая;
- Черниговская область — 13 случаев.
Вакцинация в Украине
За сутки, 10 августа, в Украине 167 673 человека получили прививку от коронавируса за сутки. Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы — 63 890 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 6 846 399 прививок.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 10 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 260 232 случая Covid-19, за сутки был 781 новый больной.