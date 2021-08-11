Из-за пандемии коронавируса среди детей и подростков повысился уровень тревожности и депрессии.

Каждый четвертый из них испытывает клинически обостренные симптомы депрессии, а каждый пятый — тревожности, говорят ученые Университета Калгари (Канада).

— Результаты этого анализа показывают, что пандемия, вероятно, спровоцировала глобальный кризис психического здоровья среди молодежи, — сказала автор исследования, доцент кафедры клинической психологии Университета Калгари Шери Мэдиган.

Это ухудшение может быть связано с изоляцией, длительными перерывами в учебе и финансовыми проблемами семьи.

По ее словам, нужно продолжить изучать влияние пандемии на эту категорию населения, чтобы фиксировать новые последствия.

Тревожность, стресс, депрессию в период пандемии коронавируса испытывают не только дети, но и взрослые. Причинами этого также стали самоизоляция, потеря работы или удаленка, а также финансовые трудности.

Под наибольшим ударом оказались мамы, которые вынуждены были находиться на самоизоляции вместе с детьми, которые учились удаленно.