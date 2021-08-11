В Полтаве будут поощрять людей к вакцинации от коронавируса. На выходных жителям, которые получат прививки, будут дарить билеты в театр.

Об этом сообщила глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов в социальных сетях.

— Полтавский Театр кукол и Театр имени Гоголя дарят 110 билетов на свои спектакли. Их получат те, кто впервые будет делать прививки от коронавируса, — отметил он.

14 августа в центре вакцинации в ТРЦ Киев будут дарить 60 билетов на спектакль Великий льох в Театре кукол. А 15 августа 50 билетов подарит Театр имени Гоголя на спектакль Тарас Бульба тем, кто получит первую прививку в центре вакцинации в ПД Ноябрь.

Также недавно в Киеве все, кто вакцинировался от Covid-19 в центре массовой вакцинации в Blockbuster Mall в Киеве, могли получить билеты на футбольные матчи с участием ФК Шахтер. Также можно было получить билеты и на другие матчи.

За сутки, 10 августа, в Украине 167 673 человека получили прививки от коронавируса за сутки. Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы – 63 890 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 6 846 399 прививок.

Источник: Олег Синегубов