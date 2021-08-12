Антиоксиданты в виде БАДов: помогают ли они от старения

Некоторые украинцы регулярно употребляют антиоксиданты в виде БАДов (биологически активных добавок), надеясь, что они помогают бороться с окислением и старением организма.

Ученые говорят, антиоксиданты — это компоненты, которые уменьшают вред от свободных радикалов для клеток. Они нужны организму, ведь защищают его от воздействия некачественной пищи, загрязненной окружающей среды и последствий вредных привычек.

В то же время ни одна наука за антиоксидантами в виде БАДов не стоит. Они не работают, поскольку организм человека намного сложнее, чем любой эксперимент в пробирке. Это касается и косметики с антиоксидантами.

По информации исследователей, окисление — это лишь один из факторов, который старит организм. Кроме того, клетки не вечны, они не могут восстанавливаться постоянно.

От употребления антиоксидантов отказываться не стоит, но человеку достаточно того количества, которое попадает с пищей.

Самые богатые антиоксидантами продукты — капуста, шпинат, щавель, орехи, лимоны, малина, черника и клубника.

Вместо употребления таблеток важно правильно питаться, заниматься спортом и высыпаться. Это поможет дольше сохранить организм молодым и здоровым.