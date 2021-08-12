В Беларуси проводят предварительные испытания собственной вакцины от коронавируса.

Об разработке вещества заявляют в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) страны. Ученые разработали прототип инактивированной цельновирионной вакцины против вируса.

— Это еще доклиническе испытания. Проведены испытания in vitro (в пробирке) и испытания на животных (на группах мышей) вакцины, полученной из нескольких штаммов — индийского, британского и ряда других, — рассказал директор РНПЦ Владимир Горбунов.

Ученые сообщают, что вакцина будет эффективна не против всех штаммов.

— Мы сравнили результаты и определили, что те сыворотки, которые получены из соответствующего штамма, они преимущественно активны в отношении этого штамма, — добавил спикер.

Вещество еще должно пройти фазу клинический испытаний, лишь тогда начнется производство. В стране прогнозируют, что для поставки вакцины на производство будет нужно около года.

При этом, чтобы препарат оставался эффективным и против новых вариантов вируса, его нужно будет постоянно дорабатывать.

Пока предполагается, что эта вакцина от коронавируса будет однокомпонентной.

Источник: БелТА