Можно ли ложиться спасть с мокрой головой? Этим вопросом задаются не только обладательницы длинных волос, но и все, кто привык принимать душ или ванную перед сном.

Здесь существует немало мнений. Одни пугают заболеваниями головы и простудой, другие — выпадением волос, третьи — верят в то, что от фена вреда больше, чем от сна с влажными волосами. Факты ICTV выяснили, есть ли вред от сна с мокрой головой.

Можно ли заболеть

Бытует мнение, что если человек будет спать с мокрой головой, он может заболеть. Особенно, если ночью открыто окно. Терапевт Анна Бакшеева не согласна с этим утверждением.

— Не вижу в этом смысла. Переохлаждение может способствовать снижению защитных сил организма, и таким образом легче заболеть. Но именно переохлаждение не является причиной болезни, лишь дополнительным фактором. Если с мокрыми волосами лечь в теплую постель, то, конечно, заболеть невозможно, — говорит Анна Бакшеева.

Есть ли влияние на кожу головы и волосы

Если риска заболеть нет, то на кожу головы и волосы такая привычка влияет. По словам трихолога-реабилитолога Юлии Дудий, весьма негативно.

В первую очередь, могут страдать сами волосы.

— Это не рекомендуемся, потому что когда волосы влажные, они более уязвимые. Они больше подвержены повреждению. То есть если волосы склонны к ломкости, к сечению кончиков, то нельзя это делать, — говорит Юлия Дудий.

Кроме того, есть риски и для кожи головы.

— Когда мы ложимся спасть с мокрой головой, на коже создается влажная теплая среда, и если есть склонность к развитию разных заболеваний кожи головы (дерматита, себореи, перхоти), то она способствует росту патогенной микрофлоры, — добавляет трихолог.

Фен или мокрая голова — что вредит больше

По словам специалиста, если сушить волосы перед сном с помощью фена и расчески правильно, то вреда будет значительно меньше, чем от сна с мокрой головой.