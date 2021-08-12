Названа причина, почему украинцы, которые являются владельцами смартфонов с Android, до сих пор не получили доступ к Covid-сертификатам в приложении Дія.

Как сообщили представители поддержки сервиса Дія, задержка возникла из-за согласования с Google.

— Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После этого будем ждать одобрения новой версии в Play Market, — отметили они.

По их информации, как только министерство получит решение Google и Play Market, стартует бета-тестирование документа на платформе Android.

Сроки пока не уточняются.

В то же время бета-тестирования Covid-сертификата началось еще 1 июля 2021 года. Однако доступ к нему могут получить только владельцы смартфонов на iOS.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. После двух прививок граждане страны могут получить документы, подтверждающие факт иммунизации.

Он необходим для поездок за границу и позволяет пересечь границу ряда государств.

Джерело: РБК-Украина

Фото: Минцифры