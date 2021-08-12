В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) сообщили, что с 1 октября пациенты с сахарным диабетом смогут получить препараты инсулина по электронному рецепту бесплатно или с доплатой.

Для этого нужно сделать всего три шага:

Посетить эндокринолога, чтобы получить составленный им в электронной системе здравоохранения индивидуальный план лечения с определением типа и дозировки инсулина. Получить электронный рецепт в соответствии с планом лечения у врача-эндокринолога, или семейного врача, с которым пациент заключил декларацию. Получить инсулин можно в аптеках любого города, независимо от места регистрации пациента и места работы врача.

Семейный врач, выписывая электронный рецепт, не может изменять назначение эндокринолога. Поэтому при окончании количества инсулина по плану лечения семейный врач направляет пациента к эндокринологу для корректировки или создания нового плана.

Национальная служба здоровья сообщила о возмещении стоимости лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе для профилактики инфарктов и инсультов, бронхиальной астмы и сахарного диабета.

Перечень средств для лечения хронических заболеваний сейчас составляет 293 наименования, из них 70 наименований полностью бесплатные. Поэтому лечение становится более качественным и доступным, ведь государство компенсирует расходы на лекарства.

Получить препараты по программе Доступные лекарства можно в аптеках, заключивших договоры с НСЗУ. Таких сейчас в стране уже более 10 тыс. В целом программа охватывает 3 млн пациентов. Узнать, какие ближайшие аптеки присоединились к госпрограмме, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.

Порядок получения доступных лекарств

Перед посещением аптеки нужно обратиться к семейному врачу, который выписывает электронный рецепт с названием действующего вещества. На мобильный телефон пациента поступает смс с номером рецепта, который нужно назвать в аптеке.

Если пациент не пользуется мобильным телефоном, врач напишет номер на бумаге.

В аптеке, работающей в рамках госпрограммы, нужно назвать торговое название препарата и получить его бесплатно, или доплатить.

Удобство такого способа в том, что, принимая лекарства на постоянной основе, можно не ходить к врачу, когда закончились таблетки, а получить новый рецепт по телефону. Однако этот вариант надо обсуждать с семейным врачом.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно заключить декларацию с врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь, лечиться не в стационаре, а амбулаторно.

Источник: НСЗУ.