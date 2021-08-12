Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 12 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Анастасія Рогожінська |

205 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавирус в Киеве

коронавірус

За прошедшие 24 часа в Киеве подтвердили 205 новых случаев коронавируса, таким образом общее количество жителей столицы, которые заразились Covid-19, достигло 220 765.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском и Дарницком (по 40), Святошинском (28) и в Подольском.

За сутки двое жителей столицы умерли от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 252 летальных случая.

В то же время выздороветь удалось 213 231 киевлянину, а за последний день — 433.

Кто заболел за сутки

  • 113 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 82 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет;
  • четыре девочки от 1 до 15 лет;
  • шесть мальчиков от 10 до 17 лет.

В больницы с коронавирусом попали 37 человек. А еще 47 пациентов госпитализированы с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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