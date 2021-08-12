Что такое мастит? Это заболевание молочной железы, сопровождаемое болезненностью и воспалением тканей.

Чаще всего возникает у кормящих женщин.

Причины

— Лактационный мастит развивается в основном из-за застоя молока в протоках, — объяснила основатель Национального движения в поддержку грудного вскармливания Ксения Соловей. – А застой случается при неправильной технике вскармливания, неправильном прикладывании ребенка к груди, отчего он не может высосать все молоко, которое выработалось у мамы.

Непроходимость молочных протоков вызывает застой, который может перейти в инфекционную форму. Особенно, если есть трещины на сосках, через которые легко проникает инфекция.

Грудное молоко – отличная среда для развития и размножения любых, в том числе и болезнетворных, бактерий.

Тесное белье, бюстгальтер на косточках также могут стать причиной застоя молока. Лучше всего кормящей маме носить специальный бюстгальтер, который создан для комфорта женской груди во время лактации.

Переутомление и стрессы снижают иммунитет, и проникшая инфекция не встречает должного отпора организма, вследствие чего и начинается воспаление.

Признаки мастита

Заболевание чаще всего возникает в одной груди. В ней появляется уплотнение. Оно может быть совсем маленьким, но если не отреагировать, разовьется нагноение.

Затем место, где образовалось уплотнение, краснеет, становится горячим, болезненным. Может подняться температура. Игнорировать симптомы мастита нельзя.

Лечение

Конечно, при любых проблемах нужно обращаться к врачу: семейному или маммологу.

— Но в начальной стадии развития болезни вам может помочь консультант по грудному вскармливанию, — говорит Ксения Соловей. – Не бойтесь обращаться к нему. Поскольку мастит у кормящих матерей возникает чаще всего из-за неправильного прикладывания младенца к груди, специалист научит маму делать это правильно.

Затем покажет, как правильно сцеживаться, чтобы молоко не оставалось в груди. И, наконец, сделает мягкий специальный массаж, чтобы размять ткани, освободить молочные протоки.

— Обычный массажист чаще всего с этим не справится, — говорит Ксения. – А консультант по грудному вскармливанию отлично знает строение груди и как к ней относиться, чтобы и молочко для малыша прибывало, и мама чувствовала себя комфортно.

Наряду с этим для снятия воспаления можно прикладывать к груди умеренно холодный компресс на 15-20 минут несколько раз в день.

Самый лучший и проверенный способ бороться с маститом – капустный лист. Разомните его, отбейте молоточком, чтобы стал мягким и приложите к больной груди на 2-3 часа. Затем лист смените. Грудь после этого нужно обмыть.

Если уж у вас развился лактостаз, то правила гигиены нужно соблюдать неукоснительно, чтобы никакие микроорганизмы не попали внутрь груди.

К хирургу!

Но если болезнь запущена — появилось нагноение, температура держится несколько дней — бегом к хирургу-маммологу! Обследовав грудь, доктор назначит адекватное лечение или оперативное вмешательство, чтобы вычистить гной.

Любите себя, дорогие женщин, и не доводите ситуацию до крайности.