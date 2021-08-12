Во время летних отпусков люди традиционно позволяют себе отдохнуть, что приводит к нарушению режима дня и питания. Нередко на отдыхе они не контролируют потребление продуктов, что грозит набором лишних килограммов.

На своей странице в Instagram диетолог Ольга Безуглая рассказала, каких правил стоит придерживаться, чтобы не поправиться в отпуске.

Как не набрать лишний вес во время отдыха

Обязательный завтрак

— Советую не пропускать завтрак во время отдыха, правильное питание начинается с завтрака, а не с фразы: После отпуска начну — обещаю, — говорит Ольга Безуглая.

Перекусам — нет

По ее словам, важно держать паузу между приемами пищи.

Больше овощей

— В каждом приеме пищи 2/3 тарелки должны занимать овощи. Во-первых, это донация микронутриентов, и чем они разнообразнее, тем лучше. Во-вторых, это клетчатка, что невероятно полезно для микробиома кишечника и формирования грамотного чувства сытости, — добавляет диетолог.

Мясо — на обед, рыба — на ужин

Более высокобелковый продукт стоит употреблять в обеденное время, а более легкий белок — на вечер, комментирует специалист.

Вода — любимый напиток

Как отмечает диетолог, нужно исключить соки, сладкую газировку и прочие жидкие калории. Они добавляют лишний сахар в рацион.

Посуда большого размера

— Выбирайте посуду большего размера! Согласно экспериментальным данным, люди, которые выбирают такую тарелку, склонны набирать больше овощей и заполнять ими больше места, — объясняет Ольга Безуглая.

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Приоритет — полезная пища

Нужно стараться первым делом класть на тарелку полезную еду, тогда меньше места останется для неполезной. Эта привычка поможет во время питания по системе шведских столов.

Также нужно больше тратить энергии — бегать, плавать. Это поможет не набрать лишний вес.

Источник: Ольга Безуглая