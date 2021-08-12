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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Мясо на обед и посуда большого размера: как не поправиться во время отпуска

дети отпуск

Во время летних отпусков люди традиционно позволяют себе отдохнуть, что приводит к нарушению режима дня и питания. Нередко на отдыхе они не контролируют потребление продуктов, что грозит набором лишних килограммов.

На своей странице в Instagram диетолог Ольга Безуглая рассказала, каких правил стоит придерживаться, чтобы не поправиться в отпуске.

Как не набрать лишний вес во время отдыха

  • Обязательный завтрак

— Советую не пропускать завтрак во время отдыха, правильное питание начинается с завтрака, а не с фразы: После отпуска начну — обещаю, — говорит Ольга Безуглая.

  • Перекусам — нет

По ее словам, важно держать паузу между приемами пищи.

  • Больше овощей

— В каждом приеме пищи 2/3 тарелки должны занимать овощи. Во-первых, это донация микронутриентов, и чем они разнообразнее, тем лучше. Во-вторых, это клетчатка, что невероятно полезно для микробиома кишечника и формирования грамотного чувства сытости, — добавляет диетолог.

  • Мясо — на обед, рыба — на ужин

Более высокобелковый продукт стоит употреблять в обеденное время, а более легкий белок — на вечер, комментирует специалист.

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  • Вода — любимый напиток

Как отмечает диетолог, нужно исключить соки, сладкую газировку и прочие жидкие калории. Они добавляют лишний сахар в рацион.

  • Посуда большого размера

— Выбирайте посуду большего размера! Согласно экспериментальным данным, люди, которые выбирают такую тарелку, склонны набирать больше овощей и заполнять ими больше места, — объясняет Ольга Безуглая.

 

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Публикация от ДИЕТОЛОГ ОЛЬГА БЕЗУГЛАЯ (@dr.bezugla_olga)

  • Приоритет — полезная пища

Нужно стараться первым делом класть на тарелку полезную еду, тогда меньше места останется для неполезной. Эта привычка поможет во время питания по системе шведских столов.

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Также нужно больше тратить энергии — бегать, плавать. Это поможет не набрать лишний вес.

Источник: Ольга Безуглая

Фото: Pixabay

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