Лето — это сезон большого количества ягод и фруктов, которые способны обогатить и укрепить организм. Их можно добавлять к блюдам и смаковать отдельно.

В ЦОЗ отметили, что большинство летних фруктов имеют антиоксиданты, витамины и другие полезные вещества.

Эксперты советуют летом добавлять в рацион абрикосы, которые богаты на бета-каротин — провитамин А. Он положительно влияет на зрение, защищает кожу от воспаления. Чашка абрикос без косточек содержит 3 г растительных волокон и 50% от рекомендуемой суточной нормы витамина А, 26% витамина С и 17% витамина Е.

Сюда же относятся персики и нектарины, которые обладают антиоксидантным действием. 1 чашка кусочков нектарина или персика содержит 2 г волокна, 13% от суточной нормы витамина А, 10% витамина B-3, 12% витамина С и 15% витамина Е.

Малина содержит эллаговую кислоту, которая обладает не только сильным антиоксидантным, но и противовоспалительным действием. Чашка малины содержит 5 г растительного волокна, 18% суточной нормы фолиевой кислоты и 51% витамина С.

Одна чашка нарезанной кубиками дыни содержит 64% суточной нормы провитамина А, 12% витамина B-6, 15% фолиевой кислоты. В ней содержится 113% от суточной нормы аскорбиновой кислоты, кроме этого альфа-каротин, бета-каротин, флавоноиды, кумарины и фенольные кислоты.

В жаркую пору добавить к завтраку можно виноград (красный и зеленый), который содержит эллаговую кислоту. Красный виноград также содержит ресвератрол, обладающий противовоспалительным действием. 1 чашка красного винограда содержит 13% от суточной нормы витамина B-1, 11% витамина B-6, 29% витамина С, 14% витамина Е и 28% селена. Чашка винограда кишмиш содержит 14% суточной нормы витамина B-1, 11% витамина B-6, 29% витамина С, 14% витамина Е и 28% селена.

Не стоит забывать и про сливы, которые способны улучшать когнитивные функции и здоровье костей. Лучше добавлять в рацион сливы разного цвета, чтобы получить как можно больше полезных веществ. Одна чашка слив содержит 3 г волокон, 26% от суточной нормы витамина С, 15% витамина Е и 12% рибофлавина.

Также можно полакомиться черникой, которая предотвращают ухудшение зрения, защищают сосуды от атеросклероза. Одна чашка черники содержит 4 г растительных волокон, 32% от суточной нормы витамина С, 18% витамина Е.

В ЦОЗ добавили, что не стоит употреблять ягоды, если у человека есть определенные противопоказания. Следует обязательно обращаться к врачу, который проанализирует состояние организма и посоветует именно те ягоды и фрукты, что принесут пользу.

Источник: ЦОЗ