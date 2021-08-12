Ученые назвали вакцины от коронавируса, после прививки которыми не было зарегистрировано ни одной смерти от нового штамма Дельта.

Согласно исследованию катарских специалистов, свою эффективность подтвердили вещества производства Pfizer и Moderna.

По их данным, после первой дозы вакцина Pfizer продемонстрировала эффективность против заражения Дельта-штаммом на уровне 64,2%, после второй — 53,5%.

Эффективность первой дозы препарата Moderna составила 79%, второй — 84,8%.

Они подвели итог, что Moderna — более эффективна в борьбе с мутацией, однако летальные исходы не были зарегистрированы после вакцинации препаратами обох производителей.

В мире активно распространяется более опасный штамм коронавируса Дельта. Он спровоцировал вспышку заболеваемости в Индии весной 2021 года. Сейчас он циркулирует и в других странах. Его обнаружили даже в Украине.

Специалисты призывают людей активно вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий и смерти в случае заражения. Пока вакцинация от коронавируса и соблюдение карантинных мер — самые эффективные методы борьбы с пандемией.

Источник: MedRxiv