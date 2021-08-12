Штамм коронавируса Дельта продолжает распространяться в Украине. Так, в Житомирской области зафиксировали первые случаи этого варианта.

Об этом сообщили ГУ Житомирский областной лабораторный центр. Штаммом Дельта заболели 20 человек, один человек умер от осложнений.

— В области диагностированы первые случаи заболеваний Covid-19, который вызван штатом Дельта. Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и у которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Дельта подтверждены Центром общественного здоровья, — отметили они.

Случаи заражения подтвердили в нескольких населенных пунктах области: в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. Штамм Дельта зафиксировали у двух граждан, прибывших из России и Турции.

Недавно штамм Дельта также зафиксировали в Ровенской области. Регион направит 30 образцов для подтверждения результатов в арбитражной лаборатории.

Также заболевшие есть в Черниговской, Львовской, Днепропетровской, Тернопольской, Черновицкой областях.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в Украине до осени 2021 года планируют обеспечить возможность выявлять штамм коронавирус Дельта во всех регионах страны.

Сейчас есть три государственные лаборатории, которые могут диагностировать штамм Дельта путем геномного секвенирования. А еще около пяти-шести таких лабораторий находятся в частной собственности.

Источник: ГУ Житомирский областной лабораторный центр