Трансплантация в Украине: в Охматдет детям, пережившим операции, устроили праздник

В Охматдете детям, перенесшим трансплантацию костного мозга, организовали полет на воздушном шаре при содействии постоянных партнеров больницы.

Об этом сообщили в НДСБ Охматдет. На праздник поехали более 20 детей с родителями, врачами. Некоторые семьи также пригласили доноров.

— Это все дети, которые перенесли трансплантацию костного мозга от неродственного, семейного, частично совместимого семейного донора. Это дети, которые смотрели в глаза смерти и победили ее, — рассказал заведующий отделением трансплантации костного мозга НДСЛ Охматдет Александр Лисица в комментарии Фактам ICTV.

Этот проект придумали Александр и его жена два года назад, но времени и возможности для его реализации не было. Однако в этом году вместе с семьей заведующего, семьей врачей Степур, Дмитрием Кулешей и постоянными меценатами больницы удалось подготовить чрезвычайный праздник.

— Мы так радуемся, когда наша малышня может увидеть что-то интересное за пределами больницы и почувствовать вкус настоящего детства. Такие неформальные мероприятия сближают деток с нашими врачами еще больше, — отметили в больнице.

В течение дня дети были на экскурсии, играли с аниматором, ели мороженое, запускали воздушных змеев и летали на воздушных шарах.

— Мы пропагандируем то, что жизнь продолжается, несмотря на больничные стены. Мгновения с семьей важны. Помню, что под конец нашей поездки двое детей расплакались, ведь не хотели ехать домой. Врачи не должны стоять в стороне, поэтому на таких встречах мы демонстрируем, что мы такие же люди, — добавил Лисица.

По его словам, у одного ребенка, который поехал на экскурсию, было 45 суток после неродственной трансплантации — это наименьший срок. Также приехали дети, у которых прошло два года после трансплантации.

Полет для супергероев: в Охматдете детям после трансплантации подарили праздник / 6 фотографий

Недавно из столичного Охматдета выписали сразу троих детей, которым пересадили почки. Это девятилетние Даша из Белой Церкви и Давид из Ровно и четырнадцатилетняя Настя из Черкасской области.

У детей были врожденные пороки развития почек в терминальной стадии. Все они жили в больнице 2-3 года, поскольку нуждались в гемодиализе.

Источник: Пресс-служба Охматдет

Фото: Пресс-служба Охматдет