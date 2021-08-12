В Ивано-Франковске предлагают поощрять к вакцинации от коронавируса учителей.

Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Педагоги будут получать премии за сделанную прививку от Covid-19.

— Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут — это потенциальная угроза передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать премиями тех учителей и воспитателей, которые будут вакцинироваться. То есть вакцинировались — получайте премию от города, — отметил он.

Он утверждает, что в городе есть школы, где от коронавируса вакцинировались более 90%. Но есть учебные заведения, где прививки получили менее 30%.

Марцинкив добавил, что в учебных заведениях необходимо увеличить количество вакцинированных педагогов, чтобы не переходили на дистанционное обучение.

Поощрять к вакцинации также планируют в Полтаве. Там 14 и 15 августа жителям, которые получат прививки, будут дарить билеты в театр.

Также недавно в Киеве все, кто вакцинировался от Covid-19 в центре массовой вакцинации в Blockbuster Mall в Киеве, могли получить билеты на футбольные матчи с участием ФК Шахтер. Также можно было получить билеты и на другие матчи.

За сутки, 11 августа, в Украине сделали прививку от коронавируса 162 049 людям. Одну дозу получили 103 345 человек, полностью иммунизированы – 58 704 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 4 427 898 человек. Всего провели 7 008 448 прививок.

Источник: Західний Полюс