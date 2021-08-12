В Украине по прежнему все области находятся в зеленой зоне карантина. Но все же два региона имеют показатели госпитализаций с Covid-19, которые не соответствуют этой зоне.

О том, что в Тернопольской и Ивано-Франковской областях динамика госпитализаций выше нормы, сообщает Минздрав.

Но если на Тернопольщине ситуация улучшается каждый день, и уровень госпитализаций спустился с 115,4% три дня назад до 55,6% по состоянию на 11 августа, то в Ивано-Франковской области случился всплеск тяжелых случаев с Covid-19, и показатель госпитализаций взлетел с 31,8% до 80%.

Напоминаем, что в зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

За последние сутки в Украине зафиксировано 1 247 новых больных Covid-19. В больницы за последние 24 часа попали 588 человек с коронавирусом.