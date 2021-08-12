В Винницкой области зафиксирован штамм коронавируса Дельта. Из 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района — обоим по 83 года, и 73-летний мужчина из Винницкого района. Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов на своей странице в Facebook.

— Хотел бы обратить внимание, что информация о 13-летнем умершем, инфицированном Дельтой, не соответствует действительности, — добавил Сергей Борзов. — Вчера и сегодня такую ​​новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно, среди инфицированных винничан со штаммом Дельта есть 13-летний больной. Он жив.

Да, штамм Дельта не щадит детей и людей трудоспособного возраста — все в зоне риска заражения.

Жители понимают это и вакцинируются. Накануне в области вакцинировали почти 7 тыс. человек, а всего с начала прививочной кампании — почти 300 тыс.

— В области работает 203 пункта прививок и 33 Центра массовой вакцинации, — добавил Сергей Борзов. — Количество медиков, которые вовлечены в проведение прививочной кампании, тоже растет. Только за последнюю неделю обучено 162 медицинских работника, всего в вакцинации задействовано 1 212.

Есть в наличии все четыре вакцины: Comirnati (Pfizer -BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna.

Винницкая область — один из первых регионов, который инициировал ускорение исследований на идентификацию мутировавшего штамма коронавируса Дельта.

— На прошлой неделе Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины приобрел тест-системы для мультиплексной дифференциации новых опасных мутантных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в частности, варианта Дельта, — сообщил глава ОГА. — То есть, отныне на областном уровне инфекционисты могут диагностировать этот штамм. До этого образцы отправляли в Киев.

Обращаясь к жителям области, он призвал их активно вакцинироваться, потому что другого способа защититься от вируса нет.

Штамм коронавируса Дельта продолжает распространяться в Украине. Так, в Житомирской области зафиксировали первые случаи этого варианта. Об этом сообщили в ГУ Житомирский областной лабораторный центр. Штаммом Дельта заболели 20 человек, один человек умер от осложнений.

Источник: Сергей Борзов.