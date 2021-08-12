В Украине рекомендовали сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech до минимального срока. Он указан на инструкции — 14 дней.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Решение приняли в связи со стремительным распространением штамма коронавируса Дельта и постепенным ростом заболеваемости в Украине.

Чтобы принять решение, эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.

Стратегическая консультативная группа экспертов собрала данные различных исследований, согласно которым после вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

Последнее исследование третьей фазы в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней, опубликованное в июле 2021 года, выявило уровень сероконверсии, то есть выработку антител, у 89,7%.

Поэтому Минздрав рекомендует медикам, которые прививают население, приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой. Сами пациенты также могут просить сделать вторую прививку через этот интервал.

По данным Минздрава, вакцина от коронавируса CoronaVac производства Sinovac Biotech имеет эффективность 98% в предотвращении смерти от осложнений Covid-19. А также эффективность препарата в предотвращении госпитализации составляет 96%, а в предотвращении симптоматической болезни – 94%.

CoronaVac — это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. 1 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения.