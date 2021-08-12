В Украине в июле 2021 года официально зарегистрировали 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции. Еще у 415 пациентов диагностировали СПИД.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. По их данным, 254 человека за месяц умерли от СПИДа.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2021 года:

гетеросексуальный — 845;

гомосексуальный — 46;

парентеральный — 525;

вертикальный — 146;

неизвестный — 2.

Предотвратить распространение ВИЧ-инфекции можно благодаря соблюдению здорового образа жизни, отказу от рискованного поведения, в частности употребления инъекционных наркотиков, и обязательному использованию презервативов. Также важно сознательное отношение к своему здоровью.

Всем, кто имеет высокий риск инфицироваться вирусом иммунодефицита человека, советуют придерживаться доконтактной профилактики. Она эффективна при ежедневном приеме и обеспечивает почти 100% защиты от ВИЧ-инфекции. Ее применяют в комплексе с другими действенными методами профилактики: презервативами и систематическим тестированием на ВИЧ.

Доконтактную профилактику можно получить бесплатно, главное — проявить желание и обратиться в учреждение здравоохранения.

Для этого нужно будет получить консультацию врача, оценить риск заражения, сделать тест на ВИЧ и другие необходимые анализы по назначению.

Основные симптомы ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция имеет две формы течения болезни: острую и хроническую. Острая форма очень похожа на ОРВИ, простуду. Когда вы обращаетесь к семейному врачу, он должен посмотреть, проходили ли вы тестирование на ВИЧ-инфекцию, и направить вас на тест. Именно так можно выявить болезнь на ранней стадии.

Подробнее о симптомах ВИЧ-инфекции — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ