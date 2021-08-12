Всемирная организация здравоохранения тестирует три медицинских препарата, которые хотят использовать для лечения коронавируса.

Об этом сообщили на сайте организации. Препараты артесунат, иматиниб и инфликсимаб уже используют для лечения других заболеваний.

Лекарства выбрала независимая экспертная комиссия из-за их потенциала в снижении риска смерти у госпитализированных пациентов с Covid-19.

Например, препарат иматиниб используют во время лечения некоторых форм рака. Во время тестирования его будут вводить перорально один раз в день в течение 14 дней. Экспериментальные и ранние клинические данные свидетельствуют о том, что иматиниб устраняет утечку легочных капилляров.

Инфликсимаб используют при лечении заболеваний иммунной системы (болезнь Крона и ревматоидный артрит). Во время испытаний он будет вводиться внутривенно в виде разовой дозы.

Артесунат применяют в случае тяжелых форм малярии. Консультативная группа ВОЗ по терапии Covid-19 рекомендовала оценить противовоспалительные свойства этого препарата. Его будут вводить внутривенно в течение семи дней.

Исследование будет осуществляться на платформе сети Solidarity PLUS, объединяющей тысячи исследователей из более 600 больниц, расположенных в 52 странах-членах ВОЗ. Тестирование препаратов будут проводить на пациентах, которых госпитализировали с подтвержденным Covid-19.

— Поиск более эффективных и доступных терапевтических средств для пациентов с Covid-19 остается насущной потребностью, и ВОЗ гордится тем, что возглавляет эти глобальные усилия, – отметил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее проведенные исследования обнаружили, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир, а также интерферон почти не имели эффективности в лечении госпитализированных пациентов с Covid-19.

Предварительно ВОЗ рекомендовала к применению кортикостероиды в борьбе против коронавируса. Чтобы повысить доступность этих жизненно важных лекарств, ВОЗ призывает производителей снизить цены для стран с низким и средним уровнем доходов, особенно там, где наблюдается рост Covid-19.