В Украине продолжается вакцинация против Covid-19. Прививки делают четырьмя вакцинами Comirnati (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna. Власть на местах внедряет методы стимулирования к вакцинации как всех жителей, так и представителей отдельных профессий.
Коронавирус в Киеве
За прошедшие 24 часа в Киеве подтвердили 205 новых случаев коронавируса. Так что общее количество киевлян, которые заразились Covid-19, достигло 220 765.
От осложнений Covid-19 умерли двое горожан. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 252 летальных случая.
Выздоровел 213 231 киевлянин, а за последний день — 433.
В Украине
В Украине распространяется штамм Дельта. Так, в Житомирской области по состоянию на 12 августа зафиксировали первые случаи этого варианта. Штаммом Дельта заболели 20 человек, один человек умер от осложнений.
В Винницкой области штамм Дельта диагностирован у 25 человек. Трое умерли.
Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины приобрел тест-системы для мультиплексной дифференциации новых опасных мутантных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в частности, варианта Дельта, сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Вакцинация в Украине
В Украине рекомендовали сократить интервал между первой и второй дозами вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech до минимального срока. Он указан в инструкции — 14 дней. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, решение принято в связи со стремительным распространением штамма коронавируса Дельта и постепенным ростом заболеваемости в Украине.
В Ивано-Франковске предлагают поощрять учителей за вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Педагоги будут получать премии за сделанную прививку от Covid-19.
В Полтаве городская власть тоже решила стимулировать жителей областного центра за вакцинацию. В воскресенье всем, кто получит прививки, подарят билеты в театр.
В мире
В России новый рекорд по количеству погибших от Covid-19 в сутки — 808 человек.
Ученые из Катара назвали вакцины от коронавируса, после прививки которыми не было зарегистрировано ни одной смерти от нового штамма Дельта.
Согласно исследованию специалистов, свою эффективность подтвердили вещества производства Pfizer и Moderna.
По их данным, после первой дозы вакцина Pfizer продемонстрировала эффективность против заражения штаммом Дельта на уровне 64,2%, после второй — 53,5%.
Эффективность первой дозы препарата Moderna составляла 79%, второй — 84,8%.
Ученые пришли к выводу, что Moderna — более эффективна в борьбе с мутацией, однако летальных случаев не было после вакцинации препаратами обоих производителей.