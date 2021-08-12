В Украине продолжается вакцинация против Covid-19. Прививки делают четырьмя вакцинами Comirnati (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna. Власть на местах внедряет методы стимулирования к вакцинации как всех жителей, так и представителей отдельных профессий.

Коронавирус в Киеве

За прошедшие 24 часа в Киеве подтвердили 205 новых случаев коронавируса. Так что общее количество киевлян, которые заразились Covid-19, достигло 220 765.

От осложнений Covid-19 умерли двое горожан. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 252 летальных случая.

Выздоровел 213 231 киевлянин, а за последний день — 433.

В Украине

В Украине распространяется штамм Дельта. Так, в Житомирской области по состоянию на 12 августа зафиксировали первые случаи этого варианта. Штаммом Дельта заболели 20 человек, один человек умер от осложнений.

В Винницкой области штамм Дельта диагностирован у 25 человек. Трое умерли.

Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины приобрел тест-системы для мультиплексной дифференциации новых опасных мутантных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в частности, варианта Дельта, сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Вакцинация в Украине

В Украине рекомендовали сократить интервал между первой и второй дозами вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech до минимального срока. Он указан в инструкции — 14 дней. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, решение принято в связи со стремительным распространением штамма коронавируса Дельта и постепенным ростом заболеваемости в Украине.

В Ивано-Франковске предлагают поощрять учителей за вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Педагоги будут получать премии за сделанную прививку от Covid-19.

В Полтаве городская власть тоже решила стимулировать жителей областного центра за вакцинацию. В воскресенье всем, кто получит прививки, подарят билеты в театр.

В мире

В России новый рекорд по количеству погибших от Covid-19 в сутки — 808 человек.

Ученые из Катара назвали вакцины от коронавируса, после прививки которыми не было зарегистрировано ни одной смерти от нового штамма Дельта.

Все больше больных со штаммом Дельта в Украине и рекорд смертности в РФ: Covid-новости 12 августа / 2 фотографии

Согласно исследованию специалистов, свою эффективность подтвердили вещества производства Pfizer и Moderna.

По их данным, после первой дозы вакцина Pfizer продемонстрировала эффективность против заражения штаммом Дельта на уровне 64,2%, после второй — 53,5%.

Эффективность первой дозы препарата Moderna составляла 79%, второй — 84,8%.

Ученые пришли к выводу, что Moderna — более эффективна в борьбе с мутацией, однако летальных случаев не было после вакцинации препаратами обоих производителей.