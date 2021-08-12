По состоянию на 12 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 262 601 случай коронавируса, а за сутки – 1 247 новых больных. Среди них – 77 детей и 41 медработник.
В больницы за последние 24 часа попали 588 человек с коронавирусом.
Всего от болезни умерли 53 173 украинцы, за день – 24 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 194 791 человеку, за сутки – 1 039 лицам.
За время распространения вируса в Украине провели 11 604 861 тестирование методом ПЦР, в течение дня – 22 049.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
- г. Киев — 205 случаев;
- Винницкая область — 48 случаев;
- Волынская область — 16 случаев;
- Днепропетровская область — 53 случая;
- Донецкая область — 75 случаев;
- Житомирская область — 41 случай;
- Закарпатская область — 18 случаев;
- Запорожская область — 57 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 случаев;
- Киевская область — 40 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 45 случаев;
- Львовская область — 61 случай;
- Николаевская область — 37 случаев;
- Одесская область — 77 случаев;
- Полтавская область — 34 случая;
- Ровенская область — 31 случай;
- Сумская область — 34 случая;
- Тернопольская область — 52 случая;
- Харьковская область — 93 случая;
- Херсонская область — 35 случаев;
- Хмельницкая область — 56 случаев;
- Черкасская область — 18 случаев;
- Черновицкая область — 41 случай;
- Черниговская область — 36 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 11 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 261 354 случаи Covid-19, за сутки было 1 122 новых больных.