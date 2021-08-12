По состоянию на 12 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 262 601 случай коронавируса, а за сутки – 1 247 новых больных. Среди них – 77 детей и 41 медработник.

В больницы за последние 24 часа попали 588 человек с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 53 173 украинцы, за день – 24 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 194 791 человеку, за сутки – 1 039 лицам.

За время распространения вируса в Украине провели 11 604 861 тестирование методом ПЦР, в течение дня – 22 049.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

г. Киев — 205 случаев;

Винницкая область — 48 случаев;

Волынская область — 16 случаев;

Днепропетровская область — 53 случая;

Донецкая область — 75 случаев;

Житомирская область — 41 случай;

Закарпатская область — 18 случаев;

Запорожская область — 57 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 случаев;

Киевская область — 40 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 45 случаев;

Львовская область — 61 случай;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 77 случаев;

Полтавская область — 34 случая;

Ровенская область — 31 случай;

Сумская область — 34 случая;

Тернопольская область — 52 случая;

Харьковская область — 93 случая;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 56 случаев;

Черкасская область — 18 случаев;

Черновицкая область — 41 случай;

Черниговская область — 36 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 11 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 261 354 случаи Covid-19, за сутки было 1 122 новых больных.