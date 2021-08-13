В августе Украина получит от Польши первую партию вакцины против Covid-19 фирмы AstraZeneca в количестве 650 тыс. доз. В целом же ожидается поступление от польского правительства 1,2 млн вакцин.

— Мы вчера разговаривали с послом Украины в Польше, который выразил большую заинтересованность вакцинами. В Украине до сих пор не хватает вакцин, и там больше желающих вакцинироваться, чем доступных вакцин. Итак, мы хотим направить в Украину вакцины, которые хранятся на складе, — сказал замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

Замминистра отметил, что Польша Украине вакцины продаст.

Как сказал чиновник, у Польши — 8,6 млн вакцин, и препараты с коротким сроком годности будут переданы Украине. Краска добавил, что принимая решение о перепродаже вакцин, подумают прежде всего о том, чтобы препараты не испортились.

Учитывая быстрое распространение штамма Дельта, Минздрав рекомендует медикам, которые прививают население, приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой.

Эксперты собрали данные различных исследований, согласно которым после вакцинации двумя дозами CoronaVac с интервалом в 14 дней эффективность вакцины против симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, а против госпитализации достигала 100%.

Источник: Польское Радио.