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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Covid-вспышка в сентябре — иммунолог рассказал, кто окажется в зоне риска

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В Украине возможна вспышка коронавируса после того, какие дети пойдут в школу.

Прогноз в эфире одного из украинских телеканалов озвучил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской.

— Если мы и дальше так неторопливо будем прививаться и не защищать группы риска, через две-три недели после 1 сентября, когда дети пойдут в школу, будет стремительный рост заболеваемости, — отметил Борис Донской.

В то же время под угрозой окажутся не только школьники, которые будут тесно контактировать, но и их родственники.

— У школьников есть бабушки и дедушки. Люди с заболеванием диабетом начнут попадать в реанимацию и умирать, — добавил врач.

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Он призвал украинцев активнее вакцинироваться.

— Если вы не болели и не вакцинированы, рационально все же привиться, ведь с большой вероятностью это спасет вам жизнь, — подвел итог он.

В Украине уже циркулирует более опасный штамм коронавируса Дельта, который чаще провоцирует тяжелое течение болезни и смерть. Прививка — пока единственный способ избежать тяжелых последствий в случае инфицирования.

Источник: 24 канал

Фото: Depositphotos

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