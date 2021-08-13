В мире продолжает распространяться коронавирус. По состоянию на 13 августа 2021 года на планете подтвердили более 206,4 млн случаев болезни. Всего в мире свыше 4,3 человек умерли от вируса.

В Украине за все время выявили 2 263 864 случая коронавируса, общее количество смертей — 53 217.

Коронавирус в Украине

В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, суточный прирост — 1 263 новых больных.

Также на территории Украины продолжает распространяться штамм коронавируса Дельта. Его выявили в Сумской области, а в Тернопольской с этим вариантом госпитализировали ребенка.

В то же время в стране пока нет сообщений о наличии штамма коронавируса Йота. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

С опасным вирусом продолжают бороться с помощью вакцинации. Так, в международном аэропорту Одесса 13 августа открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса. До этого такие же появились в Жулянах и Борисполе.

Кроме того, Европа продолжает поставлять Украине вакцину от коронавируса. Есть сообщение, что Польша продаст Украине 1,2 млн вакцин фирмы AstraZeneca.

Коронавирус в мире

Не улучшается общая эпидситуация и в мире. Штамм Дельта бушует в США, а в Японии снова зафиксировали рекорд суточного прироста — в стране было выявлено более 20 тыс. новых случаев болезни.

Хотя не везде ситуация напряженная. Например, Дания ослабляет карантинные меры и отменяет масочный режим в транспорте.

В то же время ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса. Уже есть сообщения, что Китай снова отказался сотрудничать с организацией по расследованию источников вируса.

Продолжается в мире и вакцинация. Так, в США разрешили использовать третью дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer и Moderna. Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).