В Тернопольской области медики выявили случай лептоспироза.
Его подтвердили у 28-летнего жителя пгт. Коропец.
Больного госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу Ивано-Франковска, говорится в сообщении Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.
Лептоспироз — опасная инфекционная болезнь, ее вызывает возбудитель — бактерия Leptospira. Она является общей для человека и животных. Источниками возбудителя могут быть мыши, крысы, лисы и собаки.
Заболевание может проявиться в период от двух дней до четырех недель с момента инфицирования. Симптомами являются головная боль, лихорадка, боль в мышцах, покраснение глаз, диарея, сыпь.
Если больному не оказать помощь, ему грозит поражение почек, печени, воспаление головного и спинного мозга и даже смерть.
В Украине инфицирование лептоспирозом происходит чаще всего летом, ведь именно в это время граждане больше времени проводят возле водоемов.
Источник: ПИК