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Людмила Грубник |

Больной — в тяжелом состоянии: в Украине выявили случай лептоспироза

лікарня

В Тернопольской области медики выявили случай лептоспироза.

Его подтвердили у 28-летнего жителя пгт. Коропец.

Больного госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу Ивано-Франковска, говорится в сообщении Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.

Лептоспироз — опасная инфекционная болезнь, ее вызывает возбудитель — бактерия Leptospira. Она является общей для человека и животных. Источниками возбудителя могут быть мыши, крысы, лисы и собаки.

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Заболевание может проявиться в период от двух дней до четырех недель с момента инфицирования. Симптомами являются головная боль, лихорадка, боль в мышцах, покраснение глаз, диарея, сыпь.

Если больному не оказать помощь, ему грозит поражение почек, печени, воспаление головного и спинного мозга и даже смерть.

В Украине инфицирование лептоспирозом происходит чаще всего летом, ведь именно в это время граждане больше времени проводят возле водоемов.

Источник: ПИК

Фото: Depositphotos

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