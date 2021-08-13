За прошедшие 24 часа в Киеве подтвердили 166 новых случаев коронавируса, таким образом общее количество жителей столицы, которые заразились Covid-19, достигло 220 931.

За сутки трое жителей столицы умерли от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 255 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось 213 966 киевлянам, а за последний день — 468.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: