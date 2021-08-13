В Украине с начала 2021 года зафиксировали пять вспышек норовирусной инфекции. Всего заболели 69 человек, из которых 64 — дети.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. В Кривом Роге в детском саду комбинированного типа заболели пятеро детей. Они перенесли болезнь в легкой форме.

Похожая ситуация произошла в селе Джурин Тернопольской области. Там диагноз острая кишечная инфекция норовирусной этиологии подтвердили у 12 детей и двух работников учреждения дошкольного образования

Также в течение марта в Тернополе в двух садиках зафиксировали вспышки норовирусной болезни. Среди пострадавших двое взрослых и 34 ребенка.

В начале августа в одном из ДОУ города зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Лабораторно подтверждено 14 случаев. Проведено эпидемиологическое расследование.

Норовирусная инфекция – острое инфекционное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи, которое вызывает вирус Норуолк. Оно характеризуется развитием острого гастроэнтерита и дегидратации. Норовирусы вызывают 6-17 % случаев острых кишечных инфекций.

Профилактика норовирусной инфекции:

подвергать продукты термической обработке при 85°C;

мыть руки с мылом перед приемом пищи;

потреблять кипяченую или воду в бутылках;

не употреблять воду из открытых источников.

В случае наличия острой кишечной инфекции необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

10 августа также стало известно, что семь человек в Киевской области отравились едой в кафе. У них обнаружили сальмонеллез. Эксперты уже проводят эпидемиологическое расследование вспышки заболевания.

Источник: ЦОЗ