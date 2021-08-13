В Украине к развитию системы трансплантации присоединилось еще одно медицинское учреждение. Так, на Прикарпатье впервые провели семейную трансплантацию почки.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. 10 августа 2021 года на базе КНП Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета бригада врачей во главе с директором Тарасом Масляком провела первую в регионе родственную трансплантацию почки.

Новый орган получил 25-летний мужчина, который с 2017 года находился на программном гемодиализе. Донором почки стал родной отец.

На Прикарпатье впервые провели семейную трансплантацию почки / 2 фотографии

Трансплантация состоялась благодаря сотрудничеству с врачами Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Львова. Оперативные вмешательства провели при участии специалистов обоих заведений.

Сейчас состояние пациента и донора стабильное. Они находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Трансплантация состоялась за государственный счет в рамках пилотного проекта Минздрава.

Недавно в Черкассах врачи впервые провели пересадку сердца. Также специалисты городской больницы скорой медицинской помощи провели операцию по изъятию почек и печени от одного донора для их дальнейшей трансплантации нескольким пациентам.

Трансплантацию осуществили благодаря согласию родственников на пожертвования органов донора. Он перенес тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти головного мозга. Сейчас состояние пациентов стабильное, их ждет реабилитация.

Фото: Минздрав