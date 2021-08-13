В Тернопольской области коронавирусом заболел девятимесячный ребенок. У него обнаружили штамм Дельта.

Об этом сообщила руководитель департамента здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации Ольга Ярмоленко во время брифинга. По ее словам, в Кременце маму с ребенком, которому девять месяцев, госпитализировали.

— Если в семье появляется кто-то один зараженный, то через бытовую форму болеют сразу все, — отметила она.

Ярмоленко подчеркнула, что штамм Дельта является более контагиозным и агрессивным, чем другие варианты коронавируса. Поэтому следует прививаться и соблюдать карантинные меры, чтобы максимально избежать заболевания.

В Тернопольской области штаммом коронавируса Дельта болеют еще два ребенка. Сейчас они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине по состоянию на 12 августа подтвердили 300 случаев заражения штаммом Дельта. В г. Киев зарегистрировано 21 случай.

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 1 263 случая Covid-19. Отрицательная динамика заболеваемости наблюдается среди детей. За сутки заболели 73 ребенка.

Источник: Тернополяне