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Людмила Грубник |

Одни из самых тяжелых. Симптомы отравления грибами и первая помощь

гриби депозит

В Украине начинается сезон грибов. Иногда они могут провоцировать пищевые отравления, которые считаются одними из самых тяжелых.

По информации Минздрава, на территории страны растет до 500 видов съедобных грибов, ядовитых же — около 2 тыс. При этом спутать их очень легко.

Специалисты профильного ведомства вообще рекомендуют отказаться от употребления лесных грибов, которые могут быть поражены токсинами или паразитами, и заменить их выращенными в промышленных условиях. Особенно это касается детей, пожилых людей и беременных.

Даже правильное очищение и приготовление не гарантируют безопасности.

Симптомы отравления грибами:

  • резкая боль в животе;
  • рвота;
  • диарея;
  • нарушение сознания и зрения;
  • обильное слюноотделение и галлюцинации;
  • судороги.
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Они могут проявиться как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после потребления.

Если человеку не оказать помощь, он может даже умереть.

Что делать при отравлении грибами:

  • звонить в скорую по номеру 103;
  • попытаться вызвать рвоту;
  • промыть желудок теплой водой;
  • пить раствор воды, соли и сахара;
  • принять сорбенты.

В случае возникновения симптомов после употребления грибов нельзя есть молочные и кисломолочные продукты и алкоголь. Это ускорит попадание токсинов в кровь.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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