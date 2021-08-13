Учитывая распространение коронавируса в мире, в Украину могут попасть паломники и лица без гражданства, которые имеют при себе полис страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением Covid-19, обсервацией, и действующий все время пребывания в стране.

Также для иностранных паломников обязателен один из таких документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19 (выданный не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от Covid-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;

иностранный Covid-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании Covid-сертификатов.

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Если таких документов не окажется, человеку во въезде в Украину будет отказано. Кроме того, паломники должны соблюдать общепринятые правила в период карантина: носить маску, соблюдать дистанцию, проходить температурный скрининг.

Для предотвращения распространения коронавируса с 5 августа в Украине изменились правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда на востоке Украины и на административной границе с полуостровом Крым. Новые условия действуют для иностранцев и граждан Украины.

Источник: МИД Украины.