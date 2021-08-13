Ученые исследовали обмен веществ в организме человека и определили, в каком возрасте эти процессы происходят быстрее всего.

Исследователи из США привлекли 6,4 тыс. человек в возрасте от восьми дней до 95 лет в 29 странах мира, говорится в материале, опубликованном в журнале Science.

Благодаря масштабному эксперименту им удалось определить, что быстрее всего обмен веществ происходит у детей до одного года.

После 20 лет он не меняется, это объясняет то, что люди среднего возраста склонны набирать лишний вес.

В целом они определили четыре фазы метаболической жизни человека:

от 0 до одного года — сначала метаболизм такой, как у матери, затем — на 50% быстрее, чем у взрослых;

от 1 до 20 лет — плавное замедление обмена веществ;

от 20 до 60 лет — метаболизм остается неизменным;

от 60 лет — ежегодно эти процессы замедляются.

Также ученые установили, что на эти процессы не влияет половое созревание, беременность, менопауза.

Такие результаты подтолкнули их к выводу, что в первый год жизни ребенок должен хорошо питаться. Недоедание может вызвать негативные последствия на протяжении всей жизни.

В то же время чрезмерное потребление пищи уже с 20 лет может повлечь набор лишних килограммов и даже ожирение.