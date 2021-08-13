Международный день левши отмечают 13 августа. Согласно подсчетам медиков, сейчас каждый двадцатый в мире пишет левой рукой.

От людей, которые жили еще при Советском Союзе, можно услышать множество историй о том, как детей-левшей, которые только пришли в школу, переучивали писать правой рукой. А левую — привязывали к парте. В мире тоже есть страны, где переучивание левшей считается уместным.

Детский психолог Анна Биволькевич рассказала Фактам ICTV, почему не нужно переучивать левшу.

По ее словам, основная причина, почему не стоит переучивать детей пользовать правой рукой вместо левой, это проблемы с речью.

— Есть взаимосвязь между моторикой рук и речью. Вот почему в кабинете логопеда можно увидеть много предметов для развития мелкой моторики. С морфологической точки зрения центры речи представлены несколькими участками, а представление мелкой моторики — рассеяно во всем мозге. Поэтому, развивая моторику, развивается и речь, — отметила психолог.

Биволькевич утверждает, что этот процесс сложный, поэтому вмешиваться в то, как природа заложила, какая рука является ведущей, не стоит. Ведь это сильно влияет на мозговые структуры.

Также переучивание ребенка наносит ему психологическую травму.

— Представьте себе маленького ребенка, которого сажают за парту, и привязывают его руку к парте. Это насилие. Поэтому у него с легкостью может возникнуть заикание и другие невротические проблемы. Это результат тех методов, которые мы выбираем для переучивания, — говорит специалист.

Надо понимать, что дети, которые становятся левшами, это не люди с изъяном, что будет мешать жить. Это, скорее, может быть неудобным для общества, которое подстроено под людей, пользующихся больше правой рукой (ножницы, коробка передач в машине и другие бытовые вещи).

Психолог добавила, что в случае, когда ребенок — леворукий, надо любя его поддерживать. Она советует рассказывать истории об известных левшах, чтобы это вдохновляло ребенка, и он не чувствовал себя не таким, как все.

— А что касается письма, то не стоит злиться на ребенка, если у него не получается сначала выводить буквы. Ведь украинская каллиграфия ориентирована на праворуких людей. Нужно время, чтобы приспособиться. Конечно, почерк леворуких будет отличаться, но это не проблема. Лучше купите ребенку хорошую и комфортную ручку, — подытожила она.

Как заставить ребенка читать

Малыш может сам заинтересоваться чтением. Здесь поможет создание среды, которая будет способствовать этому. Это личный пример, когда читают мама и папа, расположение книг на полках на уровне глаз ребенка, посещение библиотеки, книжных магазинов, совместный выбор, совместное чтение.

Также могут помочь упражнения. Например, составление узоров из предметов (пуговиц, бусин, цветных кубиков), чтение вслух, игры на совпадение, концентрацию или бинго с картинками.

Подробнее о том, как заставить ребенка читать, читайте на Фактах ICTV.