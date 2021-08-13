Украинские дети едят много сахара. Количество в два, а иногда в три раза превышает дневную норму.

Об этом во время первого Регионального форума Реформа школьного питания сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— При рекомендованных 25 г дети до трех лет уже употребляют у нас около 50 г сахара в сутки. Увеличивается потребление почти в два раза. Если мы говорим о школьном возрасте, то в среднем дети у нас употребляют 67 граммов сахара. То есть превышение уже в три раза, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, источником лишнего сахара являются сладкие газированные напитки. Кроме того, украинские дети мало двигаются.

Это приводит к тому, что школьники страдают от ожирения.

— 12% юношей и 8% девушек в возрасте от 11 до 17 лет имеют ожирение, — добавил министр.

Изменение системы питания в школах позволит предупредить развитие различных заболеваний, в том числе ожирения, добавил глава ведомства.

В то же время в Украине уже начался этот процесс. Из рациона школьников хотят убрать ряд продуктов, например сосиски и грибы.