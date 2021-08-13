Индийский штамм коронавируса (Дельта) продолжает активно распространятся по территории Украины, более опасную мутацию выявили в Сумской области.

Об этом во время брифинга 13 августа 2021 года заявила заместитель начальника Департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета.

— Вариант Дельта выявили и в нашей области, — уточнила Галина Хомета.

Регион получил тест-системы, которые помогают определить мутацию. В связи с эти стало возможно выявление варианта.

Индийский штам коронавируса (Дельта) все активнее распространяется в Украине. Ученые называют его более опасным из-за способности вызывать более тяжелые последствия заболевания и летальные исходы.

Весной 2021 года он уже продемонстрировал свои “способности”, вызвав вспышку заболеваемости в Индии. Позже он распространился в других странах.

В Украине были случаи госпитализаций и смертей от вируса. В то же время опыт других стран показывает, что вакцинация — эффективный способ борьбы с мутацией. Прививка помогает избежать более тяжелого течения заболевания и смерти в случае инфицирования.

Источник: Сумская ОГА