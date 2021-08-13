В Украине пока нет сообщений о наличии штамма коронавируса Йота. Но другой вариант — Дельта активно распространяется в стране.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, по состоянию на 12 августа 2021 года в Украине не зарегистрирована циркуляция штамма Йота.

Кузин отметил, что этот вариант — не новый. Сейчас он распространяется почти в 27-28 странах мира, начиная с ноября 2020 года. Но в Украину он не попал, в отличие от более опасного штамма Дельта.

Санврач рассказал, что официально в стране зафиксировали уже 300 случаев штамма Дельта. В г. Киев зарегистрировано 21 случай.

По прогнозам ученых из Национальной академии наук, ситуация с распространением коронавируса в Украине может ухудшиться. Количество случаев Covid-19 за сутки в Украине вырастет уже в ближайшие недели.

Согласно прогнозу вычисления, среднее количество новых случаев будет равно: 11-17 августа – 1 008, а 18-24 августа – 1 285.

По состоянию на 13 августа в Украине зафиксировали 1 263 новых случая Covid-19. От осложнений умерли 44 человека, а выздоровели — 1007 пациентов. Также наблюдается негативная динамика заболеваемости среди детей. За сутки заболели 73 ребенка.

Источник: Суспільне, 24 канал